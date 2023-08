Comparte

El portero chileno Claudio Bravo analizó los próximos desafíos de la selección chilena, sus dolencias que lo alejaron del debut del Betis en la temporada 23/24 y la situación de Alexis Sánchez, quien aún no consigue club a menos de un mes del comienzo de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

“Tengo algo en el gemelo, que es más por precaución que otra cosa. Ya con 40 años te conoces y sabes cuáles son las molestias que se pueden agravar. En ese sentido tengo una molestia y si se agrava son 4-5 semanas fuera. Es mejor estar una semana tranquilo, que no es una semana parado, sino que, todo lo contrario”, aseguró el meta sobre su estado físico en conversación con TNT Sports.

Bravo señaló que se ve siendo parte de la Roja para los duelos clasificatorios e indicó que “lo que te lleva ahí es el nivel en las cosas que tú haces durante el camino, durante el tiempo, que eso también lo tienes que demostrar siempre que te toque estar. Fuera de eso, se habla de que Chile quiere ir a otro mundial, es lo que todos deseamos, pero antes de pensar en ir lo primero es Uruguay”.

“Hay que sacar ese partido adelante. Tienen que ser tres puntos porque sería un comienzo ideal para ello. Si bien la historia no está a nuestro favor, si hay mucha gente joven con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de jugar una Clasificatoria, que es sumamente importante y sumamente compleja. Para eso necesitas que todo el mundo llegue lo mejor posible, si no estás bien preparado y no llegas lo mejor posible es muy complejo sacar puntos en un lugar donde la historia te lo dice”, indicó Bravo.

Quiere a Sánchez en la Roja

Para el capitán de la selección chilena, que Alexis Sánchez lleve dos meses fuera de las canchas no es un impedimento para que sea convocado a la Roja. “No me preocupa porque lo conozco, sé que es un profesional de arriba a abajo. Sé que se debe estar cuidando, sé que debe estar entrenando y que debe tener unas ganas tremendas de poder empezar a competir porque su ADN es la competición y el hecho de que no esté jugando no me preocupa, porque ha jugado tanto que eso no se le va a olvidar”, aseveró.

“Físicamente es una persona distinta al resto, tiene una dotación diferente que no necesita estar dos meses preparándose para ponerse a punto. Él se adapta muy rápido a cualquier condición, tampoco sufre con el tema del peso, tampoco con lesiones, porque se prepara, porque se cuida, porque entrena”, añadió.

“Yo creo que llega con más ganas, con la ilusión de hacer las cosas bien. Físicamente a lo mejor llegará no al 100% pero sí se aproximará. A nivel de lesiones va a llegar sano, sin patadas de por medio. A mí por lo menos la situación de él no me preocupa, creo que no lo necesita, es poner una camiseta, que juegue y haga lo que tenga que hacer. Quiero que siempre esté ahí porque siempre entrega muchas cosas”, cerró el portero del Betis.