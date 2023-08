Comparte

Una vez más los seguidores de Gran Hermano inundaron las redes sociales con sus reacciones de lo que pasa al interior del encierro y esta vez la protagonista fue Constanza Capelli.

Esto, porque la bailarina en una conversación con Raimundo Cerda confesó que sus intenciones era llevarse a Bigote, la mascota de la casa.

Luego de que el participante le consultara sobre qué iba a hacer con el perro si es que llega a abandonar la competencia, ella confirmó que desde producción ya le habrían dado la verde para quedárselo.

“Buena, se va Bigote para Chile”, comentó el líder de la semana.

Tras ello, su compañera dijo que le complicaba el que en Santiago vivía en un departamento, pero aseguró que “por llevármelo a él soy capaz de cualquier cosa. Cambiarme a una casa, y siento que acá me va a ir bien, siento que puedo ganar esta hueá”.

En ese sentido, confesó que si llega a ganar utilizaría ese dinero para irse a una casa y así estar mejor con él, sin embargo, dijo que no lo quería utilizarlo, para que la ayuden a ganar.

Posteriormente, Rai demostró todo su apoyo a su compañera y hasta le propuso juntarlo con su canino.

“Llevo al Kai para que se conozcan, y este es detonado, van a correr, pero olvídate cómo van a correr. Es full sociable, te vas a enamorar de ese hueón, y como te gustan los perros, te vas a enamorar”, detalló.

Finalmente, la integrante de Los Lulos dejó en claro que ella tiene un cariño muy especial por el perro y que lo quiere tener junto a ella.

“Él me sigue a todas partes, imagínate que de un día para otro me deje de ver, no. Me lo voy a llevar”, remató.