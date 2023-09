Comparte

Trinidad Neira es muy activa a través de las redes sociales y cuenta con varios seguidores, a quienes recientemente sorprendió con una llamativa confesión.

Esto, porque la joven publicó en su Instagram una caja de preguntas para contestar las dudas de los cibernautas y muchas de ellas, tenían que ver con que si le gustaría entrar a un reality en la televisión.

Frente a ello, la hija de Pamela Díaz respondió con toda sinceridad y en primer momento aseguró que no le gusta mucho la TV. Sin embargo, no descartó la posibilidad de ingresar a un programa de telerrealidad.

“Nunca me ha gustado mucho la TV y para entrar a un reality tendría que pensarla mucho. A mis ojos, es exponerse bastante y no me llama la atención”, escribió la influencer.