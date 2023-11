Comparte

Continúan los conflictos al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Angélica Sepúlveda y Fabio Agostini.

Todo esto, porque cuando la jugadora estaba en el patio, aprovechando la mañana para hacer ejercicio, el jugador se le acercó para hacerle compañía.

“Buenos días”, le dijo el español mientras se ponía al lado de ella y posteriormente, con el fin de darle ánimos sostuvo “entrene, entrene, entrene, entrene duro”, lo que no le pareció correcto a la “fierecilla de Yungay”.

“No me hue… conmigo no te metas. Mira, trata de mantener la distancia, porque yo soy mucho más que tú”, le respondió Angélica.

Tras ello, agregó “tú entrena. Conmigo no te conviene. Como tú, he conocido a 20 en realities, y la verdad es que no vales nada. Eres un pobre piojo resucitado”.

Frente a ello, Fabio no se quedó callado y le explicó que él lo único que hizo fue acercarse para saludarla.

“Cállate la boca, ridículo. ¡Agresivo! (…) hombres que como tú me hacen convertirse así. ¡Vaya a su rincón!”, le gritó la jugadora.

Luego, Fabio con el fin de que se molestara más le contestó “buenos días, mi amor, me alegra verte entrenando y te deseo un día hermoso en Tierra Brava”, mientras Angélica le decía “florerito”.

Finalmente, el jugador decidió volver a la casona y le comentó a Arturo Longton sobre este encontrón con Sepúlveda.

“Esa mujer está mal, me dijo de todo. Lo que me dijo Longton ‘cuidado con esta chica’. Fatal. Me conoce de dos días (…) Loca, hermano, loca. Hay que ser delicado con algunas personas, aunque no tengan la razón”, cerró Fabio.