A pesar de que ya terminó Gran Hermano, los exjugadores han dado mucho de qué hablar en el mundo de la farándula.

Una que no ha pasado desapercibida es Cony Capelli, la ganadora de la competencia, quien recientemente fue invitada al podcast Gran Espía.

En la instancia, la bailarina habló sobre su experiencia en el encierro y también le preguntaron sobre su amistad con Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya.

En primera instancia, Cony sostuvo que ahora que está fuera pudo ver algunas partes del programa y vio como la oriunda de Chiloé habló de ella, lo que al parecer no fue de su gusto.

Sin embargo, aclaró al instante que no tiene ningún rencor con la chilota y que se quedará con los recuerdos bonitos.

“Quería saber lo que dijo la Pincoyita (…) Soy súper honesta, obviamente me sorprendí con ciertas cosas”, comentó la triunfadora.

Tras ello, agregó “pero después, deje que pasara un poquito y que esa emoción no me llevara, no me invadiera y dije ya, me pasó la emoción de rabia y después dije: ‘ya pero ya pasó’”.

En la misma línea, expuso que ella también cuando estaban distanciadas habló a espaldas de ella.

“Prefiero quedarme con lo bonito y con lo bueno, así que si vi cosas, pero como les dije yo decido quedarme con lo bonito“, cerró.