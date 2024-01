Comparte

La ganadora de 'Gran Hermano', Constanza Capelli, fue invitada a la última edición del programa 'Sin Editar' que conduce Pamela Díaz, en donde se refirió a su paso por el reality de CHV.

Cabe señalar que la ganadora vivió seis meses encerrada en la 'casa más famosa del mundo', por lo que salir y recibir gran cariño por parte de los fanáticos, fue un impacto para ella.

"¿Cómo fue volver a la vida real? ¿Qué te pasó?", fue la pregunta que le realizó la 'Fiera' a Cony, quien afirmó que la situación le afectó su salud mental.

"Ansiedad igual, fue abrumador y mucho (...) El impacto de cuando salí del aeropuerto y estaba toda la gente ahí, de no haber visto a nadie, solo a mis compañeros durante estos seis meses", respondió Capelli.

En la misma línea, señaló que siguió un tratamiento médico tras salir del reality, debido al impacto que tuvo en su vida y día a día.

"Me da mucha ansiedad la gente, el tumulto" - Cony Capelli

Así, Capelli sostuvo que, a día de hoy, aún le afecta la situación. "Me da mucha ansiedad la gente, el tumulto. Por eso, es que todavía sigo súper aferrada al ‘Distrito’, mi grupo con el que estaba adentro, porque fue muy fuerte lo que vivimos y solamente nos entendemos entre nosotros", afirmó.

"Nos sentimos muy cómodos entre nosotros y por eso me cuesta mucho sociabilizar con otras personas, yo creo que eso fue lo que más me costó", sostuvo.

Por último, expresó: "El simple hecho de saludar a alguien, al toque me ponía tiritona. De hecho, cuando recibí el premio la mano me tiraba, me pongo muy nerviosa".

Aquí puedes revisar la entrevista completa: