Tras su fallido paso por el Festival de Viña 2024, la humorista Javiera Contador escribió un mensaje a través de su cuenta de Instagram sobre su presentación.

Junto con agradecer el apoyo que ha recibido estos días, la comediante reflexionó que “yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena”.

“La semana previa para mí también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó“, agregó.

En esa misma línea, ella dijo aceptar “las reglas del juego” y que es el escenario para demostrar el talento, sin embargo, “yo, honestamente, fui incapaz”.

Sobre cómo lo tocó salir a la Quinta Vergara, Contador señaló que “tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía como calma, con una Quinta muy enojada, me descolocó totalmente“.

“No hice mi rutina, apenas unas partes inconexas, sin gracia, sin mucho sentido (y al comienzo sin agua!). Tengo la sensación de aletear y balbucear en busca de algo para conectar con un público que claramente no quería que yo estuviese ahí hasta ver que sus demandas, por una gaviota de platino para el artista principal, fueran escuchadas”, indicó.

Más adelante en el texto, la humorista dijo que “comprendí que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias”.

Contador dijo que si bien intentó dar vuelta la situación, no pudo, ya que esta era “insostenible”. Y al público, expresó: “Sin duda se merecen un mejor show y yo mejores condiciones para brindarlo”.

Ya en la parte final del escrito, Javiera Contador prometió que “volveremos con más punch y les prometo que más divertida (al menos que la última vez)”.

