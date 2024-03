Comparte

En el último episodio de Tierra Brava, Daniela Aránguiz hizo reír a todos los televidentes tras protagonizar un divertido chascarro.

Todo esto, cuando la expanelista de Zona de Estrellas estaba tomando desayuno en compañía de Daniela Castro y Pamela Díaz.

En esa instancia, Aránguiz agarró su té y le cambió la cara completamente luego de darle un trago y rápidamente se sacó algo de su boca.

“¿Te comiste una mosca?”, le preguntó Pamela, a lo que Castro agregó “Qué asco”, mientras Daniela gritaba.

“¡Te vi, te la comiste! Porque estaba así ¡Y estaba la mosca!”, agregó Díaz.

Finalmente, la pareja de Luis Mateucci se fue a lavar la boca y recalcó que no se comió la mosca, puesto que la escupió.

“¡Hueona, qué asco!… no, si no me la tragué, la escupí”, cerró Aránguiz.