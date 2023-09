Comparte

Una perrita que se escapó de su casa terminó viendo un concierto de Metallica.

La banda se encuentra en su gira M72 World Tour y, en este contexto, se vivió la insólita situación protagonizada por la can, en la reciente actuación en el SoFi Stadium de Inglewood, en California, Estados Unidos; la cual fue reportada por el mismo grupo musical.

“Es posible que hayas oído que un fan de cuatro patas se unió a nosotros para M72 LA. A pesar de los informes que dicen lo contrario, nuestra amiga Storm se escapó de su casa adyacente a SoFi Stadium y se dirigió sola al concierto”, comenzaron a través de sus redes sociales.

Eso sí, “después de una noche completa viendo el espectáculo con la familia Metallica, Storm se reunió de manera segura con su familia real al día siguiente”.

“Se lo pasó genial escuchando sus canciones favoritas, incluidas “Barx Æterna”, “Master of Puppies” y “The Mailman That Never Comes”, bromearon desde la banda.

Pese a que Storm terminó viendo el concierto, la agrupación liderada por Lars Ulrich aclaró que no se deben llevar mascotas a su show: “en caso de que te lo preguntes, no. Definitivamente no deberías traer a tus amigos peludos al M72 World Tour. Pero esta perrita sí tuvo su día…”.