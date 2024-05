Comparte

Continúan las discusiones al interior de “¿Ganar o servir?”, y esta vez las protagonistas fueron Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel.

Todo comenzó luego de la competencia, donde el equipo de Oriana pasó a ser “sirvientes”, mientras que Faloon gozará de las comodidades de ser “señora”.

En ese sentido, Faloon le pidió a la chica reality que le diera un baño y cuando le estaba limpiando los pies, Oriana expuso que su “señora” le habría pegado.

“No me pegues; a mí patadas no me des. ¡No me vengas a tocar, ordinaria!”, le dijo Oriana.

Frente a ello, la exchica Yingo no se quedó callada y le recordó su rol “eres una mentirosa (…) vas a a tener que hacer toda esta semana lo que yo te ordene”.

Finalmente, la discusión subió de nivel y Fran Maira defendió a su amiga, Oriana, y aseguró que Faloon anda buscando conflictos.